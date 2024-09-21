بداية موفقة لنادي بارادو

فاز نادي بارادو على جمعية الشلف بنتيجة هدفين مقابل صفر، اليوم السبت بملعب 20 أوت بالعاصمة، لحساب الجولة الأولى من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وسجل اللاعب عادل بولبينة هدفي نادي بارادو في الدقيقتين 24 و61 (ضربة جزاء).

وبفضل هذا الفوز يلتحق نادي بارادو بكل من وفاق سطيف وأولمبي آقبو في ريادة ترتيب البطولة برصيد ثلاث نقاط.

وكان الصاعد الجديد أولمبي آقبو قد فاز أمس الجمعة على نجم مقرة بنتيجة (1-0) بملعب -الوحدة المغاربية- في بجاية، من تسجيل اللاعب عبد الحق حسكر في الدقيقة الخامسة.

وفي افتتاح هذه الجولة، تغلب وفاق سطيف على مولودية البيض بنتيجة 1-0 يوم الخميس بملعب 8 ماي 45 في سطيف، حيث سجل الهدف الوحيد في المباراة المستقدم الجديد القائد أكرم جحنيط عن طريق ضربة جزاء أعلنها حكم المباراة أنس عزرين في الدقيقة العاشرة بعد لجوئه الى تقنية "الفار" التي تم استخدامها لأول مرة في تاريخ البطولة الوطنية.

أما بقية لقاءات الجولة فستقام من 24 سبتمبر إلى غاية الفاتح أكتوبر المقبل بسبب مشاركة مولودية الجزائر وشباب بلوزداد وشباب قسنطينة واتحاد الجزائر في المنافسات القارية للأندية.