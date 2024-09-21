شباب قسنطينة يتأهل دون عناء

حجز شباب قسنطينة بطاقة التأهل إلى دور المجموعات من كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم بعدما جدد، اليوم السبت، فوزه على منافسه نسواتريمان الغاني في إياب الدور التمهيدي الثاني.

وجاء فوز "السنافر" على ملعب الشهيد حملاوي بفضل المهاجم المتألق زكريا بن شاعة، الذي افتتح باب التسجيل في الدقيقة الـ 19 بتسديدة محكمة بعد عمل رائع من الثنائي ديب ومواقي.

وسير أشبال المدرب خير الدين مضوي بقية أطوار المقابلة التي انتهت على نتيجة هدف مقابل صفر، ليضمن أبناء مدينة الجسور المعلقة التأهل إلى دور المجموعات بنتيجة 3-0 في مجموع المقابلتين.

وكان ممثل الجزائر في رابطة الأبطال الإفريقية شباب بلوزداد قد تأهل بشق الأنفس، أمس الجمعة، إلى دور المجموعات على حساب نادي الجمارك البوركينابي بضربات الترجيح 4 ـ 3.