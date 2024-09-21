آخر الأخبار
إشتراك دخول
رياضة

شباب قسنطينة يتأهل دون عناء

21 سبتمبر 2024 ()
+ -

حجز شباب قسنطينة بطاقة التأهل إلى دور المجموعات من كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم بعدما جدد، اليوم السبت، فوزه على منافسه نسواتريمان الغاني في إياب الدور التمهيدي الثاني.

وجاء فوز "السنافر" على ملعب الشهيد حملاوي بفضل المهاجم المتألق زكريا بن شاعة، الذي افتتح باب التسجيل في الدقيقة الـ 19 بتسديدة محكمة بعد عمل رائع من الثنائي ديب ومواقي.

وسير أشبال المدرب خير الدين مضوي بقية أطوار المقابلة التي انتهت على نتيجة هدف مقابل صفر، ليضمن أبناء مدينة الجسور المعلقة التأهل إلى دور المجموعات بنتيجة 3-0 في مجموع المقابلتين.

وكان ممثل الجزائر في رابطة الأبطال الإفريقية شباب بلوزداد قد تأهل بشق الأنفس، أمس الجمعة، إلى دور المجموعات على حساب نادي الجمارك البوركينابي بضربات الترجيح 4 ـ 3.

 

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    "لا أريد الموت دون زيارة الجزائر مجدّدا"

    14623 قراءة
  • 3

    حملة ضد رياض محرز بسبب وشاح

    11848 قراءة
  • 4

    مشروع استثماري قطري جديد بالمنيعة

    9241 قراءة
  • 5

    تعرّف على أغلى اللاعبين في البطولة الجزائرية

    6345 قراءة