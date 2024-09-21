مولودية الجزائر تقلب الطاولة على "التوانسة"(فيديو)

تأهل نادي مولودية الجزائر، مساء اليوم السبت، إلى دور المجموعات من رابطة أبطال إفريقيا بعد فوزه على الاتحاد المنستيري التونسي بنتيجة هدفين مقابل صفر في إياب الدور التمهيدي الثاني.

ودشن "العميد" ملعبه الجديد، علي عمار، بأحسن طريقة عندما نجح في قلب الطاولة على المنافس التونسي الذي فاز ذهابا بهدف مقابل صفر على ملعب رادس الأسبوع الماضي.

وانتظر الجمهور الغفير الذي اكتظت به مدرجات الملعب حتى الدقيقة الـ 71 عندما افتتح نعيجي باب التسجيل بمخالفة رائعة من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يضيف لاعب الخصم الهدف الثاني ضد مرماه في الدقيقة الـ81 علما أن الشاب مسوسة ضيع ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.

وبهذه النتيجة ضمن أشبال باتريس بوميل تواجدهم في دور المجموعات لأغلى منافسات الأندية الإفريقية، حيث التحق رفقاء نعيجي بالممثل الثاني للجزائر في المنافسة، شباب بلوزداد، الذي تأهل، أمس، على حساب نادي الجمارك البوركينابي بضربات الترجيح.