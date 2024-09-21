أعمال شغب بملعب علي عمار

لم يمر تدشين ملعب علي عمار بمناسبة مقابلة إياب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا بين مولودية الجزائر والاتحاد المنستيري على ما يرام بعد اندلاع أعمال شغب داخل وفي محيط هذه المنشأة الرياضية.

واستعملت قوات الأمن الغازات المسيلة للدموع من أجل تفريق الجماهير حيث امتد بعضها حتى داخل أرضية الميدان ما اضطر الحكم إلى توقيف المواجهة لبضع دقائق خلال الوقت بدل الضائع.

كما تم تكسير عدد من الكراسي في المنعرج الجنوبي للملعب الذي دشن يوم الثالث جويلية الماضي من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في حين تجهل أسباب اندلاع أعمال الشغب خاصة وأن مولودية الجزائر كانت متفوقة في النتيجة.

واشتكى سكان الأحياء المجاورة للملعب من امتداد الغاز المسيل للدموع إلى داخل شققهم ما تسبب في حالات اختناق.

وكانت مولودية الجزائر قد ضمنت تأهلها إلى دور المجموعات من رابطة أبطال إفريقيا بعد فوزها إيابا، مساء اليوم السبت، على الاتحاد المنستيري بهدفين مقابل صفر.