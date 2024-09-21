تصفح أرشيف المواقع بلمسة واحدة

أعلنت شركة غوغل عن ربط أرشيف الإنترنت بنتائج البحث الخاصة بها، حيث سيتم تضمين الإصدارات السابقة من مواقع الويب في نتائج البحث، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.



ولاستخدام الميزة الجديدة، أوضحت الشركة الأميركية أنه يتم البحث في غوغل كالمعتاد، ثم النقر على النقاط الثلاث في نتيجة البحث المعنية، ثم على زر "المزيد حول هذه الصفحة"، ثم القيام بالتمرير لأسفل حتى النهاية تقريبا.

الفهرسة الأولى والإصدارات السابقة



وتتم هناك الإشارة إلى الوقت، الذي قامت فيه غوغل بفهرسة موقع الويب المعني للمرة الأولى. ويمكن للمستخدم الضغط على "عرض الإصدارات السابقة في أرشيف الإنترنت" لعرض الإصدارات السابقة عبر صفحة "واي باك ماشين" (Wayback Machine).



ويعد هذا أمرا مثيرا للاهتمام، لأنه يمكن اكتشاف الشكل، الذي تبدو عليه صفحة معينة في أوقات مختلفة. وتكون هذه الميزة مفيدة عندما يتم تغيير المحتوى، الذي تم البحث عنه على الموقع أو نقله أو حذفه.



ويمكن أيضا الوصول إلى أرشيف الإنترنت في أي وقت مباشرة عبر عنوان أرشيف الإنترنت "ويب. آرشيف. أورغ" “Web.archive.org”، وذلك عن طريق إدخال عنوان الإنترنت، الذي تريد العثور على الإصدارات السابقة منه في شريط البحث.



ويُستثنى من ذلك إذا قرر صاحب الحقوق المعني عدم أرشفة موقعه على الويب أو أن موقع الويب ينتهك إرشادات المحتوى الخاصة بأرشيف الإنترنت.