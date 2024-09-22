أمطار غزيرة على 43 ولاية (تحديث)

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، بتساقط أمطار غزيرة معتبرة على عدة ولايات.

ففي نشرية خاصة، أوضحت ذات المصالح أن تساقط الأمطار سيكون بكميات قد تتعدى 40 ملم، بداية من الساعة التاسعة ليلا إلى غاية منتصف نهار يوم الإثنين، على ولايات: غرداية، ورڤلة، تڤرت، أولاد جلال، المغير، بسكرة، الوادي، باتنة، خنشلة، تبسة، المسيلة وبرج بوعريريج.

وأيضا سطيف، ميلة، قسنطينة، أم البواقي، ڤالمة، سوق أهراس، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.

وفي نشرية ثانية، حذرت المصالح ذاتها من تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تتعدى 30 ملم محليا، وتكون مرفقة بتساقط لحبات البرد، وهذا بداية من منتصف نهار اليوم لتستمر إلى غاية الساعة الحادية عشرة ليلا من نهار اليوم الأحد، على كل من ولايات تندوف، بني عباس وبشار.

وفي نشرية ثالثة، نبه المصدر ذاته إلى تساقط أمطار غزيرة بكميات تتراوح ما بين 20 و30 ملم، على ولايات تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، النعامة، البيض، تيارت، تيسمسيلت، المدية، البويرة، الجلفة والأغواط. وتتوقع المصالح ذاتها تساقط أمطار غزيرة في كل من ولايات الجزائر العاصمة، البليدة، تيبازة، عين الدفلى، الشلف، غليزان ومعسكر، وهذا بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم لتستمر إلى غاية منتصف الليل