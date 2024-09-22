بلعابد: قطاع التربية تعزز بـ604 مؤسسة جديدة

كشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الأحد، أنه تم تخصيص 604 مؤسسة تربوية جديدة بين ثانوية ومتوسطة وابتدائية، وأقسام إضافية لتعزيز هياكل الاستقبال عبر ربوع الوطن.

وأكد وزير التربية، خلال إشرافه على إعطاء إشارة انطلاق السنة الدراسية 2024 - 2025 من المدرسة الابتدائية صالح ولد عودية ببن عكنون بالجزائر العاصمة، أن الدخول المدرسي لهذا الموسم سيؤطره 1019509 مؤطر، بينهم 611727 أستاذ وأستاذة و5465 إداري.

وقد التحق قرابة 12 مليون تلميذ في المراحل التعليمية الثلاث (ابتدائي - متوسط - ثانوي)، بمقاعد الدراسة عبر كامل التراب الوطني.

وأكد بلعابد، في معرض حديثه، أن "الحكومة اتخذت كل الإجراءات اللازمة من أجل عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة، وخاصة بالنسبة للمدارس التي تضررت بسبب الأمطار في بعض الولايات الجنوبية".

وكان وزير التربية قد أكد أنه سيتم رفع الحجم الساعي المخصص للأنشطة الرياضية والفنية في الطور الأول من التعليم الابتدائي من 7 إلى 20 بالمائة، وذلك بإضافة ساعة واحدة للتربية الرياضية ليصبح توقيتها ساعتين في الأسبوع، مع تثمين التربية الفنية بإضافة 45 دقيقة لمدة تدريس المادة لتصبح ساعة ونصف أسبوعيا، إلى جانب تعزيز تعلم الرياضيات بإضافة 30 دقيقة أسبوعيا.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، يكون قطاع التربية الوطنية قد حدد الشبكة الجديدة لمواد ومواقيت الطور الأول بـ21 ساعة أسبوعيا، وذلك بتخصيص 11 ساعة لمادة اللغة العربية، 5 ساعات لمادة الرياضيات، وساعة ونصف للتربية الإسلامية، وساعة ونصف للتربية الفنية، وساعتين للتربية البدنية والرياضية.

وقد حضر الوزير بلعابد الدرس الافتتاحي للموسم الدراسي، والذي اختير له بالمناسبة موضوع "السلامة المرورية".