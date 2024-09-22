صادي : "حققت التعهدات الـ 21 التي التزمت بها"

ثمّن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، الإنجازات التي تحققت- حسبه - خلال السنة الأولى من فترة ترؤسه "الفاف"، مؤكدا أنه وفّق في الالتزام بالتعهدات الـ21 التي حملها برنامجه.

وقال صادي، في كلمة نشرها الموقع الرسمي لـ"الفاف"، بمناسبة مرور عام على انتخابه: "تمر اليوم 21 سبتمبر سنة كاملة على انتخابي، وهي مناسبة للقيام بنقد ذاتي لما تم القيام به خلال هذه الفترة".

وتوجه صادي بعبارات الشكر لرئيس الجمهورية على دعمه، مهنئا إياه بمناسبة فوزه بالانتخابات الأخيرة، وتابع: "ما تحقق كان بفضل المرافقة للداعم الأول للرياضة في البلاد، السيد عبد المجيد تبون، والذي نهنئه بالمناسبة على ثقة الشعب الجزائري فيه وإعادة انتخابه رئيسا للجزائر لعهدة ثانية ومواصلة إنجازات العهدة الأولى، هذه الثقة والمساندة جعلتني أعمل دون هوادة طيلة 12 شهرا الماضية".

وشدد صادي في كلمته على ما وصفه رفع تحديات جديدة خلال الفترة المقبلة، فيما بدا إعلانا غير مباشر عن نيته الترشح بعد نهاية عهدته مع نهاية العام الجاري، وقال: "الحمد لله تم تحقيق التعهدات الـ21 التي كانت في برنامجي الاستعجالي، وسأعمل رفقة مكتبي الفدرالي من أجل رفع تحديات جديدة ومواصلة المسار الذي يتطلب تجنيد كل الكفاءات داخل وخارج الوطن".

وختم صادي كلمته برسالة موجهة للعائلة الكروية قائلا: "أوجه رسالة إلى العائلة الكروية لتوحيد الصفوف والنظر إلى المستقبل بأمل ورؤية إيجابية، من أجل إعادة مكانة الكرة الجزائرية في المحافل الكروية".