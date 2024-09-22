العدوان على غزة.. استشهاد 990 من كوادر القطاع الصحي

أعلن وزير الصحة الفلسطيني، ماجد أبو رمضان، أن حوالي 990 من أفراد الطاقم الصحي استشهدوا، وأصيب المئات منذ بدء العدوان على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر الماضي.

في تصريحات صحفية، اليوم، استنكر أبو رمضان، استهداف قوات الاحتلال لكوادر وزارة الصحة الفلسطينية، بعد أن استشهد خمسة كوادر وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال، أمس السبت، جنوبي قطاع غزة. وأضاف أن "هذا الاستهداف المتعمد يدخل ضمن سلسلة الإجرام والعنف التي يمارسها الاحتلال بحق كوادر العمل الصحي بمختلف تخصصاتها، وأيضا مراكز العلاج وسيارات الإسعاف".

وقال وزير الصحة الفلسطيني إن الاحتلال "يضرب عرض الحائط بكافة القوانين الدولية والقوانين الإنسانية التي تحرّم استهداف كافة العاملين في المجال الصحي الإنساني".

وأوضح أبو رمضان أن "فلسطين فقدت أكثر من 990 كادرا صحيا منذ أكتوبر الماضي، بينهم أطباء وأخصائيون وممرضون وموظفو مهن طبية مساندة وإداريون ومسعفون، كما اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 300 كادر، ودمرت العديد من المستشفيات وأخرجتها عن الخدمة، وأدى قصف الاحتلال أيضا إلى توقف 130 سيارة إسعاف عن العمل، إضافة لمئات الانتهاكات بحق المنظومة الصحية كاملة في الضفة الغربية".

وجددت وزارة الصحة الفلسطينية مناشداتها للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية الإنسانية والصحية، وأرسلت بشكل عاجل رسائل للصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية، مطالبة بزيادة الضغط على سلطات الاحتلال لوقف العدوان بشكل فوري، وفتح المعابر لإدخال مختلف أشكال الدعم الصحي، والسماح بخروج مئات المرضى والجرحى الذين يعانون من حالات صحية حرجة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن ارتقاء 41391 شهيدا، وبلغت حصيلة الإصابات 95760 ألفا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.