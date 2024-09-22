"الجزائر تكافل" توزع الرصيد الفائض على منتسبيها

شرعت شركة "الجزائر تكافل" في توزيع شيكات رصيد الفائض التأميني المستحق لصالح المؤسسات والأفراد المؤمّنين لديها، وستستمر هذه العملية خلال الأيام المقبلة لتشمل جميع المشاركين المعنيين.

وجاء في بيان للشركة، اليوم، إنه "بعد إقفال السنة المالية 2023 وتحقيق صندوق المشاركين حاملي عقود التأمين فائضا تأمينيا يقدر بحوالي 23 بالمائة من إجمالي قيمة الاشتراكات المستحقة لسنة 2023، شرعت "الجزائر تكافل"، خلال هذا الأسبوع، في عملية توزيع شيكات رصيد الفائض التأميني المستحق لصالح المؤسسات والأفراد المعنيين، وستستمر هذه العملية في قادم الأيام لتشمل جميع المشاركين المعنيين بها".

وباعتباره إحدى مميزات التأمين التكافلي المطابق للشريعة الإسلامية، يعد الفائض التأميني الفرق بين ما تم جمعه في سنة من اشتراكات المؤمّنين (أو الأقساط) منقوص منه ما تم تعويضه من حوادث وأضرار لهؤلاء المؤمّنين، وكذا الاحتياطيات المختلفة والرسوم.

وتعتبر شركة "الجزائر تكافل" إحدى الشركتين المتخصصتين في التأمين التكافلي في الجزائر، إلى جانب شركة "الجزائر المتحدة للتأمين التكافلي"، واللتين تم استحداثهما في 2022، بعد صدور النصوص القانونية المؤطرة لهذا النشاط في 2021.

وتتخصص مؤسسة "الجزائر تكافل" في التأمين العام، في حين تنشط "الجزائر المتحدة للتأمين التكافلي"، على وجه الخصوص، في مجال التأمين التكافلي العائلي.