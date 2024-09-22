غلق جزئي لطريق بسيدي بلعباس

تقرر في حدود الساعة التاسعة و 24 دقيقة، من صباح اليوم الأحد، غلق "اتجاه الذهاب" من الشطر المزدوج الشمالي من الطريق الوطني رقم 13، الرابط بين بلديتي سيدي بلعباس وسيدي ابراهيم، وذلك بعد ارتفاع منسوب مياه وادي مكرة، وخروج كميات من السيول عن مجراها الطبيعي لتجتاح الطريق المذكور.

هذا وقد تم الإبقاء على حركة السير عادية في الاتجاه الثاني، الرابط بين سيدي ابراهيم وسيدي بلعباس، في وجود رجال الدرك الذين يعملون على تذليل الصعوبات التي فرضتها التقلبات الجوية هناك، والناتجة عن الأمطار الرعدية التي تهاطلت بكثافة على المناطق الجنوبية لولايتي سيدي بلعباس وتلمسان، التي يصب بعض من وديانها في مجرى وادي مكرة.