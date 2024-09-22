إطلاق أول ماستر في هذا الاختصاص الميكانيكي

أطلق معهد العلوم والتقنيات التطبيقية (ISTA) التابع لجامعة وهران محمد بوضياف للعلوم والتكنولوجيا، أول ماستر بالتناوب في "إدارة وحدات الإنتاج"، بالشراكة مع مجمّع ستيلانتيس، وتمثل هذه المبادرة خطوة هامة في المهمة الأكاديمية لمعهد العلوم والتقنيات التطبيقية جامعة وهران محمد بوضياف للعلوم والتكنولوجيا.

واعتبر مجمع ستيلانتيس في بيان له، اليوم الأحد، هذه "المبادرة دليلا على التزامه بتطوير المهارات في صناعة السيارات، حيث يندرج استحداث هذا الاختصاص خلال السنة الجامعية 2024-2025، ضمن استمرارية العديد من اتفاقات الشراكة".

ولقد تم توقيع على أول اتفاقية بين مصنع فيات في طفراوي وجامعة وهران محمد بوضياف للعلوم والتكنولوجيا، وتبعتها سنة 2023 اتفاقية ثلاثية ضمت مجمع ستيلانتيس.

وبالفعل، سمحت هذه الشراكة، يضيف البيان، "اعتبارا من السنة الدراسية 2022-2023، بإطلاق الليسانس المهنية في إدارة وحدات الإنتاج في معهد العلوم والتقنيات التطبيقية ISTA التابع لجامعة وهران محمد بوضياف للعلوم والتكنولوجيا".

وذكر البيان ذاته أنّ درجة الماستر الجديدة هذه تأتي "لتكمّل هذ المسار الدراسي الأول، مع إرادة مشتركة لزيادة الروابط بين العالم الأكاديمي والمهني من خلال نظام التناوب الذي يعدّ خيارا أساسيا لتطوير القدرة على توظيف خرّيجيه، حيث يتيح لهم الدمج بين الجانبين النظري والتطبيقي.