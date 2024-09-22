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مجتمع

معسكر: تسريح فائض مياه سد وادي التحت (فيديو)

22 سبتمبر 2024 ()
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 كشفت الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات على صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، اليوم الأحد، عن تسريح الفائض من الماء من سد وادي التحت بولاية معسكر، حيث تم فتح المفرغ القاعي لتسريح كمية معتبرة من المياه.

 وتبلغ طاقة استيعاب السد 7 ملايين متر مكعب، ويزود بلديات عين فراح وواد الأبطال وسيدي عبد الجبار بكمية 8 آلاف متر مكعب من مياه الشرب.

 وسبق أن شهد السد ارتفاع منسوبه في مارس الماضي، وإطلاق الفائض لتفادي تضرر المنشأة بتراكم الطمي والأوحال وبقايا أغصان الأشجار، وهو ما يطرح إشكالية توحل السدود وضرورة مباشرة أشغال تنظيفها من الأوحال، للرفع من طاقة التخزين وتفادي ضياع مياه الأمطار المتساقطة واستعمالها في السقي الفلاحي والشرب أثناء أزمة الجفاف، التي مرت بها المنطقة الغربية لعدة مواسم، واضطرار الدولة لاستثمار أموال طائلة في محطات تحلية مياه البحر بسبب تناقص منسوب السدود.

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