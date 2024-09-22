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كريكو: 239 مؤسسة متخصصة لذوي الهمم

22 سبتمبر 2024 ()

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أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، اليوم الأحد، أنه تم توفير كل الإمكانيات اللازمة لضمان عودة ذوي الاحتياجات الخاصة لمقاعد الدراسة في أحسن الظروف.

وشددت كريكو، خلال إشرافها على افتتاح الموسم الدراسي لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة 2024 - 2025  من مدرسة الصم والبكم ببرج منايل بولاية بومرداس، على ضرورة "تكثيف التكفل النفسي وتعزيز التنسيق مع الأولياء لتحضير التلاميذ للدخول في أجواء الدراسة بشكل عادي".

وأفادت الوزيرة كريكو بأن العدد الإجمالي للمؤسسات المتخصصة قدر بـ"239 و18 ملحقة تستقبل ما يفوق 35 ألف طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة". وأضافت أنه ما يفوق 15 ألف مؤطّر بيداغوجي وتربوي متعدد الاختصاصات يشرفون على تأطير الأطفال ذوي الهمم.

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