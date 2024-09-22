بلاغ هام للفلاحين

دعا الديوان الجزائري المهني للحبوب الفلاحين، في بيان له، صدر اليوم الأحد، إلى التقرب من تعاونيات الحبوب والبقول الجافة من أجل اقتناء المدخلات الفلاحية من أسمدة وبذور الحبوب من قمح صلب وقمح ليّن وشعير وكذلك بذور البقوليات من حمص وعدس، وذلك تحسبا لانطلاق حملة الحرث والبذر 2025/2024.

كما دعا الديوان الفلاحين إلى تحديد مواعيد استلام البذور والأسمدة حين تقربهم من التعاونيات حتى يتسنى لمصالحها ضبط وتنظيم برنامج يضمن لهم خدمات حسنة وسلاسة في عملية تسليم هذه المدخلات.

في ذات السياق، ذكّر الديوان الفلاحين الراغبين في الحصول على قرض الرفيق لاقتناء المدخلات أنه يمكنهم التقرب من الشبابيك الموحدة المفتوحة على مستوى جميع التعاونيات منذ شهر جويلية 2024، لإيداع طلبات في أقرب الآجال لتُعطي الوقت الكافي للبنك لدراسة الملفات ومنح القروض في أفضل الآجال.