تقرير يدين مولودية الجزائر

رفع محافظ مباراة مولودية الجزائر واتحاد المنستير ، المصري أحمد عودة تقريرا أسود إلى لجنة المسابقات للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على خلفية الأحداث الخطيرة التي شهدتها مباراة مولودية الجزائر واتحاد المنستير في إياب الدور التصفوي الثاني لرابطة الأبطال الإفريقية.

ولم يكن ممكنا أمام المحافظ المصري غض الطرف عن التجاوزات الخطيرة التي حدثت في ملعب علي عمار خاصة وأن فيديوهات وثقت الأحداث انتشرت بشكل كبير في وسائل التواصل الاجتماعي وتداولتها وسائل الإعلام الأجنبية وصل صداها إلى "الكاف".

وإن كان حكم المباراة الجنوب إفريقي توم أبونجيل رحيما في تقريره حسب ما أشار مصدر عليم فإن المصري عودة بالمقابل دون في تقريره وأشار إلى سوء التنظيم الذي ميز مختلف أطوار المباراة والتجاوزات التي حدثت على هامش أرضية الميدان (سلوك المصورين وراء مرمى الحارس التونسي) ومعها رشق الميدان بشتى أنواع المقذوفات وصولا إلى استعمال الغاز المسيل للدموع والاشتباكات التي حدثت في المدرجات وتحطيم الكراسي كما دون أيضا الشجار العنيف بين لاعبي الفريقين أمام غرف تغيير الملابس بعد نهاية المباراة.

ولأن مسؤولية التنظيم تقع على الفريق المستضيف فإن التقرير الذي سيتم تحويله إلى لجنة الانضباط على مستوى "الكاف" التي ستتخذ قراراتها على ضوء ذلك ولا يستبعد أن يتعرض بطل الجزائر لعقوبات قد تصل للعب دون جمهور في مباريات دور المجموعات دون الحديث عن الغرامات المالية.