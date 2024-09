Les services de sécurité de la wilaya de Béjaïa ont annoncé que les dénommés "T. M" et "B. B" sont soupçonnés d'être impliqués dans plusieurs affaires d'escroquerie à l'encontre du public via les réseaux sociaux.

Dans un communiqué, ces services ont lancé un appel à toute personne ayant été victime de ces individus à se rapprocher du commissariat de Seddouk ou du poste de police le plus proche à travers le territoire national, afin de déposer plainte ou de témoigner dans cette affaire.