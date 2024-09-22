الجزائر تناقش تعزيز العمل المتعدد الأطراف في الأمم المتحدة

شارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الأحد بنيويورك، في الجلسة الافتتاحية لقمة المستقبل، بمقر منظمة الأمم المتحدّة.

وذكر بيان للخارجية، أن الوزير عطاف سيلقي كلمة خلال الاجتماع العام لهذه القمة، كما سيشارك في حوار تفاعلي حول "تعزيز العمل متعدد الأطراف خدمة للسلم والأمن الدوليين".

وتُخصص أشغال هذه القمة، التي تجري على مدار يومي 22 و23 سبتمبر الجاري، لبحث سبل تعزيز المنظومة الدولية مُتعددة الأطراف ومناقشة آفاق توطيد التعاون الدولي في خمسة مجالات رئيسية تتعلق بـ: التنمية المستدامة، السلم والأمن الدوليين، التعاون العلمي والتكنولوجي، حقوق الأجيال المستقبلية، وإصلاح منظومة الحوكمة العالمية في شقيها السياسي والاقتصادي.