أحداث ملعب الدويرة.. وفاة مناصر المولودية

توفي مناصر مولودية الجزائر، وليد بوعزيز، اليوم، إثر سقوطه من أعلى مدرجات ملعب علي عمار أمس بالعاصمة، حسب ما تم تداوله في انتظار تأكيد جهة رسمية.

الشاب البالغ من العمر 23 سنة، كان في غيبوبة منذ سهرة أمس إثر الحادث قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، مساء اليوم. وشهدت مواجهة مولودية الجزائر والنادي المنستيري، لحساب الدور التمهيدي لكأس رابطة أبطال إفريقيا، قبل وأثناء وبعد اللقاء، أحداث شغب نجم عنها أيضا تكسير كراسي في ملعب علي عمار الذي استقبل أول لقاء رسمي للمولودية.

وقدمت إدارة العميد تعازيها الخالصة لأسرة الفقيد، جاء فيها " ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره تلقينا نبأ وفاة وليد بوعزيز مناصر نادينا مولودية الجزائر، الذي وافته المنية اليوم، و بهذه المناسبة الأليمة يتقدم رئيس مجلس إدارة نادي مولودية الجزائر محمد حكيم حاج رجم وكافة أعضاء الإدارة والفريق بخالص التعازي وأصدق المواساة إلى كافة أفراد عائلة الفقيد، راجين من المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وينعم عليه بجميل عفوه ورضوانه، ويلهم أهله الصبر والسلوان". إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ