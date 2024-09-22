حصيلة التقلبات الجوية اليوم

سجلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأحد، وفاة 3 أشخاص وإنقاذ 49 آخرين، جراء التقلبات الجوية التي مست عددا من ولايات الوطن، حسب ما أفادت به اليوم الأحد، حصيلة لذات المصالح.

وأوضح ذات المصدر أن مصالح الحماية المدنية قامت جراء التقلبات الجوية الأخيرة، التي صاحبتها أمطار غزيرة بولايات تسمسيلت، بشار، تيارت، الجلفة، تندوف، سعيدة، أولاد جلال والأغواط بامتصاص مياه الأمطار في بعض المنازل والأحياء السكنية وكذا المنشآت العمومية والخاصة، إلى جانب إنقاذ أشخاص كانوا في وضعيات خطيرة بولايات الجلفة، تيارت وأولاد جلال.

وفي هذا السياق، سجلت الحماية المدنية وفاة 3 أشخاص، ويتعلق الأمر بامرأة تبلغ من العمر 38 سنة وطفلة (7 سنوات) ورضيع (18 شهرا)، كان مفقودا على مستوى مجرى وادي بلدية عمورة بولاية الجلفة، في حين تم إنقاذ 12 شخصا آخرين بولايات الجلفة، تيارت وأولاد جلال.

وفي ولايـة تلمسان، بالتحديد بلدية سيدي الجيلالي، تم إنقاذ 15 شخصا على متن 06 سيارات، كما تم انقاذ 22 شخصا إثر ارتفاع منسوب مياه وادي سبدو، ويجري البحث عن شخص مفقود على مستوى الوادي.

للإشارة فإن مصالح الحماية المدنية، سخرت في تدخلاتها "تعدادا ماديا وبشريا مهما" على غرار الفرق المتخصصة في البحث والإنقاذ في الأوساط المائية" الفرق السينوتقنية للكلاب المدربة إلى جانب فرق الإنقاذ في الأماكن الوعرة.