"فادي 1" و"فادي 2".. حزب الله ينشر خصائص الصواريخ التي استخدمها أمس

نشر الإعلام الحربي لحزب الله، اليوم الأحد، مقاطع فيديو لتجهيز وإطلاق صواريخ فادي 1 وفادي 2 اللذين استهدف بهما منتصف الليلة الماضية مواقع للاحتلال شمال فلسطين المحتلة، رداً على الاعتداءات الصهيونية المتكررة التي استهدفت مختلف ‏المناطق اللبنانية والتي أدت إلى ارتقاء عشرات الشهداء المدنيين.

وأعلن الحزب عن قصف مُجمعات الصناعات العسكرية لشركة رفائيل المتخصصة بالوسائل والتجهيزات الإلكترونية والواقعة في منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا المحتلة، بعشرات الصواريخ من هذين الصاروخين.

وضمنت مقاطع الفيديو خصائص الصاروخين ومشاهد من عملية تحضيرهما، على يد مقاتلي حزب الله.

وأفاد أحد المقاطع أن صاروخ "فادي 1" يحتوي على رأس متفجر يزن 38 كيلوغراما، وبعيار 220 ملم، فيما يبلغ طوله 6 أمتار، أما مداه فيصل إلى 70 كيلومترا.

وأكد الفيديو أن حزب الله استخدم صاروخ "فادي 1" في (حرب تموز) عام 2006، فيما أشار إلى أن هذا الطراز من الصواريخ يستخدم لقصف المناطق المتقدمة للعدو وقطع الإمدادت.

بالفيديو | بطاقة سلاح | صاروخ فادي (1) pic.twitter.com/4mgEeqfsWK — قناة المنار (@TVManar1) September 22, 2024

أما مقطع الفيديو الثاني، فتضمن خصائص صاروخ "فادي 2" ومشاهد من تحضيره، فيما يتميز هذا الصاروخ عن الأول بوزن رأسه المتفجر الذي يبلغ 170 كيلوغراما، ومداه الذي يصل إلى 100 كيلومتر، وطوله البالغ 6 أمتار وبعيار 302 ملم.

وذكر الفيديو أن هذا النوع من الصواريخ يُستخدم لتدمير البنية التحتية والمواقع المحصنة، واستهداف التجمعات الكبيرة لقوات العدو.

بالفيديو | بطاقة سلاح | صاروخ فادي (2) pic.twitter.com/qMlP9hr8gl — قناة المنار (@TVManar1) September 22, 2024

من هو فادي؟

هو الشهيد فادي حسن طويل وُلد في 10 ماي 1969 في منطقة بيروت الغربية، وانضمّ إلى صفوف المقاومة الإسلامية عام 1982، وخضع لعدَّة دورات عسكرية وثقافية، كما شارك في عدَّة مهمات جهادية ونوعية، تراوحت بين عمليات رصد، واستطلاع، وكمائن، في عمق الشريط المحتل.

واستُشهد في 30 ماي 1987 مع ثلّة من المقاومين، وذلك ضمن سلسلة عمليات بدر الكبرى، وبقي جثمانه في أرض المواجهة لمدة 8 أيام، وسُميت هذه الصواريخ باسمه.

وهو شقيق القائد الشهيد وسام طويل، القائد في وحدة الرضوان، الذي استشهد خلال معركة طوفان الأقصى.