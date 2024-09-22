الرئيس تبون يأمر بالتكفل بالتلاميذ المُعيدين

شدّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، على أهمية مواصلة الجهود للتكفل بالتلاميذ المُعيدين.

وأمر الرئيس خلال اجتماع مجلس الوزراء، بمنح هذه الفئة من التلاميذ فرص الإدماج مجدَّدا قدر الإمكان، لتقليص التسرّب المدرسي.

كما أمر الرئيس تبون، وزارة التربية الوطنية، باعتماد وتعميم الألواح الإلكترونية بدل المحافظ المدرسية، بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة عند انتهاء الموسم الدراسي الحالي.

وشدد الرئيس، أيضا على إعادة تنظيم الرياضة المدرسية ومقررات التربية البدنية، مما يسمح بإنتاج نخبة رياضية وخلق منافسة، مع ضرورة إطلاق البطولة الوطنية المدرسية للرياضات الجماعية ابتداء من جانفي 2025.