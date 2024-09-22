الرئيس تبون يتوعد لوبيات الاستيراد

شدّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد على الحكومة بأنه لا يسمح أبدا باختلاق الندرة مهما كانت أسبابها.

وأمر الرئيس تبون خلا ترأسه اجتماع مجلس الوزراء، مسؤولي وإطارات وزارة التجارة، "بالمزيد من اليقظة، لمحاربة لوبيات الاستيراد، التي تحاول ابتزاز الدولة"، داعيا إلى "سحب تراخيصهم وسجلاتهم التجارية فور إثبات تورطهم".

ودعا الرئيس تبون إلى "التحضير لمرسوم رئاسي ينظم التجارة الخارجية، بما فيها عمليات التصدير التي تتطلب دراسات جدوى مالية واقتصادية دقيقة للسوق الوطنية والدولية، حتى لا يتحول التصدير إلى نقمة ومصدر للندرة واختلال للسوق الوطنية".