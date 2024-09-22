تلمسان: العثور على شخص مفقود

عثرت مصالح الحماية المدنية بسبدو وتحت إشراف المدير الولائي الطبيب المقدم رضا مرباح وكذا مصالح الدرك الوطني والسلطات المحلية على جثة الفقيد الذي جرفته السيول مساء الأحد بمنطقة بوغدو ببلدية سيدي الجيلالي اثر التقلبات الجوية التي أدت إلى تهاطل كميات معتبرة من الأمطار. وحسب المدير الولائي للحماية المدنية فإنه تم العثور على المفقود على بعد ثلاثة كلم من مكان انزلاق سيارته بعد إنقاذ زوجته التي كانت ترافقه على متن سيارة من نوع تويوتا.

وأضاف ذات المسؤول أنه تم إنقاذ أيضا 21سيارة من الفيضانات التي ألحقت أضرارا بالطريق الذي يربط بين سيدي الجيلالي وسبدو .كما قطعت السيول الطريق الذي يربط قريتي تاجموت والسعادنية ببلدية عين تالوت .في حين غمرت السيول الجارقة المساكن والبيوت بحي العربي علي ببلدية سبدو بسبب فيضان الوادي الذي يشق الحي . كما تدعم سد بني بحدل بكميات معتبرة من المياه.