الجلفة: تشييع الأم وأبنائها ضحايا سيول وادي عمورة

في أجواء من الحزن والأسى، شهدت مدينة الجلفة عصر اليوم الأحد تشييع جثامين الأم وأبنائها الذين لقوا حتفهم في الحادث المأساوي الذي وقع في واد ببلدية عمورة، إثر سقوط شاحنة صغيرة جرفتها مياه السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة.

حضر مراسم الجنازة والي الولاية إلى جانب السلطات المحلية، الأمنية، والعسكرية، وسط جموع غفيرة من المواطنين الذين جاؤوا لتقديم واجب العزاء والتضامن مع العائلة المنكوبة. وقد أقيمت صلاة الجنازة في أجواء مليئة بالحزن والدموع، حيث عبر الحاضرون عن تعاطفهم العميق مع أسرة الضحايا.

الحادثة التي وقعت أمس السبت خلفت صدمة كبيرة في نفوس سكان المنطقة، حيث أسفر سقوط الشاحنة في مجرى الوادي عن وفاة الأم البالغة من العمر 38 عاماً وطفليها، أحدهما في السابعة من عمره، والآخر رضيع لم يتجاوز العام ونصف. عمليات الإنقاذ والبحث استمرت لساعات طويلة حتى العثور على جثة الرضيع المفقود، مما زاد من حجم المأساة.

وشهدت مراسم التشييع حضورا واسعا من مختلف شرائح المجتمع، حيث توافد المواطنون من جميع أنحاء ولاية الجلفة لتقديم واجب العزاء والتعبير عن تضامنهم مع العائلة المفجوعة.

وتبقى الدعوات مستمرة من أجل اتخاذ تدابير أكثر فعالية لضمان سلامة المواطنين في مثل هذه الظروف الجوية الصعبة، وتعزيز البنية التحتية في المناطق الريفية، خصوصاً تلك التي تتعرض للسيول المتكررة.