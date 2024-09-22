كأس الكاف: اتحاد العاصمة يتأهل إلى دور المجموعات

بلغ نادي اتحاد العاصمة لكرة القدم، ليلة الأحد، مرحلة المجموعات لكأس الاتحاد الإفريقي "كاف" بعد تجاوزه الملعب التونسي بثنائية دون ردّ.

وأتى تأهل سوسطارة ليكمل عقد النوادي الجزائرية قارياً، بعد بلوغ شباب بلوزداد، شباب قسنطينة ومولودية الجزائر الشوط الحاسم في كأسي رابطة الأبطال والكاف.

وبعد انهزام اتحاد العاصمة ذهاباً قبل ثمانية أيام بهدف دون ردّ، عرف الفريق الأحمر والأسود كيف يقلب الطاولة على الملعب التونسي.

وعلى أرضية ملعب ميلود هدفي بوهران، انتظر حامل لقب 2023 ومنشط المربع الذهبي لدورة 2024، إلى ربع الساعة الأخير ليصنع الفارق.

وحمل الهدفان توقيع المدافع الكونغولي الديمقراطي "كيفن مونديكو" (29 عاماً) الذي أمضى الهدف الأول بحركة نصف مقصية) 75).

وعاد مونديكو ليبصم على ثنائية في آخر الأنفاس.