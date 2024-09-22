وقف صادرات الغاز الجزائري إلى إسبانيا لهذا السبب

أفادت منصة الطاقة المتخصصة، أن صادرات الغاز الجزائري إلى إسبانيا تشهد توقفًا عبر أنبوب ميدغاز.

ووفق ذات المنصة التي مقرّها واشنطن، اليوم الأحد، أن الجزائر قلصت إمداداتها من الغاز إلى إسبانيا عبر أنبوب الغاز، بسبب أعمال الصيانة المخطط لها في البنية التحتية التي تربط بين البلدين.

وبدأت عمليات الصيانة لخطّ أنابيب الغاز ميدغاز في 17 سبتمبر الجاري، وستستمر حتى 27 سبتمبر2024، -وفق المصدر- ومن المتوقع خلال هذه المدّة أن تنخفض تدفقات الغاز الجزائري بشكل كبير، أو حتى تتوقف لأوقات.

ويُعدّ هذا العمل ضروريًا لضمان سلامة وكفاءة أنبوب الغاز الذي تبلغ طاقته نحو 10.5 مليار متر مكعب سنويً، وفق ذات المنصة.

وأشارت الى أن "الشركة المشغّلة لأنبوب الغاز أبلغت جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك العملاء وشركاء الأعمال، مسبقًا بهذه التخفيضات المؤقتة".