شرطة مستغانم تضبط قرابة 800 ألف قرص من المؤثرات العقلية

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية مستغانم ، من شل نشاط شبكة إجرامية منظمة تتكون من 08 أشخاص وضبط كميات ضخمة من الأقراص المهلوسة من نوع إكستازي وبريغابالين، قاربت 800 ألف قرص مؤثر.

جاءت هذه العملية النوعية حسب بيان لمصالح الشرطة بعد استغلال دقيق لمعطيات تفيد بوجود مخطط إجرامي لتمرير شحنة ضخمة من المؤثرات العقلية، انطلاقا من إحدى ولايات الجنوب نحو غرب الوطن، حيث أسفرت الأبحاث الميدانية المكثفة لمحققي المصلحة عن تحديد هوية المدبر الرئيسي للشبكة الإجرامية، وتوقيفه رفقة شركائه السبعة 07، الذين كانوا بصدد نقل هذه الشحنة على متن شاحنة ذات مقطورة مهيأة بمخبأ سري للتمويه ونقل هذه السموم. العملية، التي نفذت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، أسفرت عن ضبط وحجز:

799260 قرص مهلوس من نوع إكستازي وبريقابلين (300) ملغ ذات منشأ أجنبي. 19 مركبة، من بينها شاحنة، كانت تستعمل في النقل والترويج.

120 مليون سنتيم من العائدات الإجرامية.

وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم، عن جناية المتاجرة الحيازة والنقل الشحن واستيراد المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة وتبيض الأموال ضمن جماعة إجرامية منظمة.