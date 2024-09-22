مجلس مسلمي ألمانيا يدعو إلى المشاركة في يوم المسجد المفتوح

دعا المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا عموم المساجد والمراكز الإسلامية في ألمانيا إلى المشاركة في فعاليات “يوم المسجد المفتوح” تحت شعار “كل نفس غالية”، وإثرائه ببرامج وفعاليات ثقافية وفكرية (محاضرات، ندوات، ورشات وأنشطة مفتوحة ومتنوعة)، بهدف مدّ الجسور بين المسلمين وغيرهم.



وحثّ المجلس، في بيان تلقت “الخبر” نسخة منه، مسؤولي المساجد والمراكز الإسلامية في ألمانيا على ضرورة تسليط الضوء، من خلال البرامج والفعاليات المزمع تنظيمها، على المكانة العالية لحفظ النفس البشرية، وصيانتها في الإسلام انطلاقا من قول الله تعالى: {من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا}.



وتتزامن ذكرى الأبواب المفتوحة “يوم المسجد المفتوح” في عموم ألمانيا يوم الثالث من أكتوبر من كل عام، والتي توافق ذكرى توحيد ألمانيا، وهي مناسبة لاستقبال غير المسلمين في المساجد، وتنظيم فعاليات عديدة ومتنوعة من أجل مدّ الجسور بين المسلمين وغيرهم، والتعريف بالقيم الإسلامية السمحة، وأهميتها في ترسيخ التعايش داخل المجتمع الألماني المتعدد الثقافات.



يشار إلى أن المجلس التنسيقي للمسلمين في ألمانيا قد بدأ في إحياء هذه الذكرى السنوية، بمبادرة من المجلس الأعلى للمسلمين قبل عشرينعاما.