المدية: فقدان شخصين بسبب سيول الأمطار

تسببت الأمطار الغزيرة التي تساقطت، ليلة أمس الأحد، متبوعة ببرد، والتي مست مختلف تراب إقليم ولاية المدية، في ارتفاع منسوب مياه واد بمنطقتي حاج بهلول بمحاذاة الطريق الولائي رقم 38 والمنشار ببلدية عين بوسيف، جنوب شرقي الولاية، ما أدى إلى فقدان شخصين جرفتهما سيول الوادي، كانا على متن شاحنة وسيارة.

في المقابل، سمح التدخل السريع لأعوان الحماية المدنية، في حدود الساعة التاسعة والنصف، بإنقاذ شخص يبلغ من العمر حوالي (35 سنة) وجد في مصب الوادي، على بعد حوالي 4 كلم من مكان التدخل، في حالة مستقرة، تم تحويله إلى مستشفى عين بوسيف، الضحية كان على متن سيارة جرفته سيول الوادي رفقة شخصين، تمكنا من النجاة وهما في حالة صحية جيدة.