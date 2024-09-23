تجدد الغارات الصهيونية على جنوب لبنان

شنت الطائرات الحربية الصهيونية، صباح اليوم الإثنين، سلسلة غارات على بلدات في القطاع الأوسط بشرق وجنوب لبنان.

ووفقا لمراسلي قناة "الجزيرة" القطرية، فإن الغارات استهدفت بلدات ميس الجبل وعيترون وحولا والطيبة ومركبا وبني حيان وجبل الريحان ومرتفعات إقليم التفاح الطيري وبنت جبيل وحانين وزوطر ومنطقة النبطية جنوبي لبنان.

كما طالت الغارات محيط مناطق الشعرا وحربتا والهرمل ومحيط بلدات شمسطار وطاريا وبوداي شرقي لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن أكثر من 80 غارة صهيونية استهدفت مناطق عدة في محافظة النبطية جنوبي البلاد.

ولفتت الوكالة إلى أن الطيران الحربي الصهيوني شن أيضا غارات كثيفة على مناطق شرق صور، بالإضافة إلى غارة على مجرى نهر الليطاني عند أطراف الدلافة، جنوبي لبنان. وأضافت أن الطيران الاستطلاعي الصهيوني يحلق فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا حتى نهر الليطاني.