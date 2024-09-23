مختبر مركز تطوير الطاقات المتجددة يحصل على هذا الاعتماد

حصل مركز تطوير الطاقات المتجددة (CDER)، أمس الأحد، على اعتماد من الهيئة الجزائرية للاعتماد (Algerac)، ما يسمح لمختبره بتقييم الصفات التقنية والأداء الحراري لسخانات المياه الشمسية.

تسليم هذا الاعتماد، المتوافق مع المعيار الدولي إيزو 17025/2017، جرى، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، بمقر مركز تطوير الطاقات المتجددة.

وعلى هذا الأساس، يعتبر هذا المختبر الأول في المنطقة يصل إلى هذا المستوى من الشهادات، أما من الناحية العملية، يسمح هذا الاعتماد للمختبر بتقييم الأداء الحراري لأجهزة الاستشعار والأنظمة الشمسية، وتحديد موثوقيتها ومتانتها في ظل أكثر الظروف الفعلية غير المواتية، والتحقق مما إذا كانت المنتجات التي تم اختبارها تفي المعايير الدولية الحالية.

لهذا الغرض، وبفضل هذا الاعتماد، أصبح المختبر الآن قادرا على إجراء اختبارات مطابقة للمعايير الدولية، وضمان جودة وأداء سخانات المياه الشمسية، مؤكدا التزام مركز تنمية الطاقات المتجددة باحترام أعلى المعايير في مجال النجاعة الطاقية والتكنولوجيات الشمسية الصديقة للبيئة.