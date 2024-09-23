مجازر للاحتلال الصهيوني في جنوب لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الإثنين، عن استشهاد 182 شخصا، وإصابة أكثر من 727 آخرين، نتيجة الغارات الصهيونية.

وذكر بيان مركز عمليات الطوارئ أن "غارات العدو الصهيوني المتمادية على البلدات والقرى الجنوبية، أدت، في حصيلة أولية، إلى استشهاد 192 شخصا وإصابة أكثر من 757 آخرين، ومن بين الشهداء والجرحى أطفال ونساء ومسعفون".

وقالت الوكالة إن "العدو شن غارات على كافة البلدات في القطاع الغربي، وشن أكثر من غارة على بلدة العباسية في قضاء صور، وعلى أطراف بلدة عين بعال"، وأضافت الوكالة أن الغارات على البقاع الغربي أدت إلى تدمير منازل في لبايا ويحمر وسقوط شهداء، مشيرة إلى أن "طيران العدو شن غارة جديدة على بلدة الجميجمة أصابت مصنعا للألومنيوم، وأدت إلى تضرر المنازل المجاورة، كما استهدف أطراف بلدة البازورية، ومناطق أخرى ".