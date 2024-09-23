كأس الكاف.. صدام محتمل بين سوسطارة و"السنافر"

اكتمل، أمس الأحد، عقد الأندية المتأهلة لدور المجموعات من مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي، والذي ستسحب قرعته، على غرار مسابقة رابطة الأبطال الإفريقية، يوم 7 أكتوبر المقبل بمقر "الكاف" بالقاهرة.

وستكون الكرة الجزائرية ممثلة بفريقين في هذا الدور مع اتحاد العاصمة الذي سجل حضوره في هذا الدور للموسم الثالث على التوالي، بعد تأهله عن جدارة واستحقاق، مساء أمس، على حساب الملعب التونسي بهدفين دون رد، في المباراة التي احتضنها ملعب ميلود هدفي بوهران، إضافة إلى شباب قسنطينة الذي صعد بالعلامة الكاملة أمام فريق نسوتريمان الغاني، بعد أن جدد فوزه ذهابا (0-2) بفوز ثان في لقاء العودة بملعب الشهيد حملاوي بفضل هدف المتألق بن شاعة.

وسيتم توزيع الفرق المتأهلة لدور المجموعات، تحسبا لعملية سحب القرعة، إلى 4 مستويات، بناء على تصنيفها في ترتيب "الكاف" للأندية لتكوين المجموعات الأربع.

ومن غير المستبعد أن تفرز القرعة صدامات عربية وأخرى محلية بين الزمالك المصري والمصري البورسعيدي، وأيضا بين اتحاد العاصمة وشباب قسنطينة.

ووفقا لتقارير صحفية، سيضم المستوى الأول الزمالك المصري، حامل اللقب، ونهضة بركان المغربي، وصيف النسخة الماضية، وسيمبا التنزاني، بجانب اتحاد العاصمة الجزائري، بطل المسابقة في النسخة ما قبل الماضية.

فيما سيضم المستوى الثاني فرق أسيك ميموزا الإيفواري، والملعب المالي والنادي المصري البورسعيدي والصفاقسي التونسي. ويتواجد ممثل الجزائر الثاني، النادي الرياضي القسنطيني، مع أندية المستوى الثالث، إلى جانب فرق إينيمبا النيجيري ونادي جراف السينغالي ولواندا سول الأنغولي، فيما سيضم المستوى الرابع بلال بولز الموزمبيقي وبارفوس دي ماركيز الأنغولي وأورابا البوتسواني وستيل نيوش الجنوب إفريقي.