الجوية الجزائرية توضح بخصوص رحلة إسطنبول

أفادت شركة الخطوط الجوية الجزائرية بأن "عطلا تقنيا طرأ على الطائرة التي كانت تشغل الرحلة رقم AH3018 بين الجزائر وإسطنبول، والتي أقلعت على الساعة 23:02 مساء من مطار الجزائر الدولي"، وعليه قرر قائد الرحلة العودة إلى مطار هواري بومدين الدولي بعد ساعة من الإقلاع، كإجراء احترازي حفاظا على أمن وسلامة الركاب وطاقم الطائرة.

وأوضحت الشركة في بيان لها "أنه فور تسجيل الخلل، قامت شركة الخطوط الجوية الجزائرية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين سلامة المسافرين ومرافقتهم بشكل مثالي، من خلال التكفل بإيوائهم إلى غاية تنظيم رحلة جديدة، والتي تقرر أن تقلع اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024، على الساعة 22:10 مساء".

كما أكدت الشركة أن "فرق الصيانة تعمل حاليا على تحديد الأسباب الدقيقة للعطل، وإجراء الفحوصات التقنية اللازمة لإعادة الطائرة إلى الخدمة في أقرب وقت ممكن".

وجددت الشركة اعتذارها عن أي إزعاج بسبب هذا الموقف، وتؤكد "التزامها الدائم بتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان".