غوتيريش يهنئ الرئيس تبون

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رسالة تهنئة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بمناسبة إعادة انتخابه لعهدة ثانية، حسبما أورده التلفزيون العمومي.

وجاء في رسالة غوتيريش: "أودّ التوجه إليكم وإلى الشعب الجزائري بتهانيّ الحارّة، بمناسبة انتخابكم لعهدة ثانية رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وأنا سعيد بالتعاون الوثيق الذي يجمع الجمهورية الجزائرية وهيئة الأمم المتحدة".

وأضاف الأمين العام: "أحرص على التعبير عن امتناني للدور الفعّال الذي يلعبه بلدكم الجزائر على المستوى الإقليمي والدولي، خاصة داخل مجلس الأمن لإحلال السلام والأمن في إفريقيا والعالم، وأحرص كذلك لأجدد لكم تهانيّ على تعزيز المكاسب والتقدم المهم الذي سجلته الجزائر في التطور الاقتصادي والاجتماعي".

و"أغتنم هذه المناسبة لأجدد لكم الاستعداد التام لهيئة الأمم المتحدة لتعزيز شراكتها مع الجزائر في ترقية السلم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، يضيف غوتيريش.