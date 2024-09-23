فتح باب التسجيل للاستفادة من إعانات الدولة في هذا الاختصاص

فُتح، أمس، باب التسجيل للاستفادة من المساعدات المالية للدولة في إطار البرنامج الوطني الجديد للتحكم في الطاقة (PNME) عبر المنصة الرقمية للوكالة الوطنية لترقية وترشيد استخدام الطاقة (APRUE).

تسمح هذه المنصة، التي تعمل كشباك وحيد، بربط الأشخاص الراغبين في الاستفادة من التدابير التحفيزية للبرنامج الوطني للتشغيل بالمهنيين الذين تم اختيارهم مسبقا من قبل الوكالة، بهدف إبرام عقود معهم تسمح بإنجاز المشاريع المختارة لحسابهم الخاص، كما تسهل المنصة، التي أطلقتها الوكالة نيابة عن وزارة الطاقة والمناجم، الوصول إلى المشاريع المتاحة في إطار البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة، الموجهة للأفراد والأسر والشركات والصناعات الصغيرة والمتوسطة.

للاستفادة من المزايا التي يقدمها هذا البرنامج، ينبغي على الراغبين في ذلك إنشاء حساب شخصي، وملء النموذج وتقديم الطلبات مباشرة من خلال النظام الأساسي. حيث يقيّم كل طلب وفقا للمعايير الخاصة بكل مشروع من مشاريع البرنامج، كما سيتم أيضا تتبع المرشحين الناجحين بشكل شخصي عبر المنصة.

ويتضمن البرنامج 11 نوعا من المشاريع لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني، وتطوير التنقل النظيف والمستدام، وتعزيز الصناعة منخفضة الكربون، وكذا تعزيز استخدام البلديات للطاقات المستدامة.

تجدر الإشارة إلى أن البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة هو برنامج عمومي يجمع كل المشاريع في مجال التحكم في الطاقة التي تستفيد من الامتيازات والمساعدات المالية تمنحها الدولة، من أجل تحسين النجاعة الطاقوية في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل البناء والنقل والصناعة.