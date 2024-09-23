فقيد المولودية يوارى الثرى

ووري مناصر مولودية الجزائر وليد بوعزيز الثري بمقبرة سيدي أمحمد ببودواو والذي كان فارق الحياة مساء أمس بعد سقوط مميت من مدرجات ملعب علي عمار (لابوانت) قبل انطلاق مباراة مولودية الجزائر واتحاد المنستير.

واقتصر الحضور في جنازة الفقيد على أفراد العائلة والأقارب والأصدقاء وأيضا أعضاء رابطة الألتراس التي ينتمي إليها "غرين كورسارز" فيما غاب ممثلو فريق مولودية الجزائر بما فيهم الرئيس محمد حكيم حاج رجم. وفي انتظار الرواية الرسمية بخصوص ملابسات الحادثة كشفت صور ومقاطع فيديو بأن الفقيد صاحب 23 سنة سقط عبر الفراغات الموجودة ما بين المدرجات العلوية وهوى مباشرة نحو الأرض لينقل في حالة حرجة إلى مستشفى الدويرة أين فارق الحياة.

وتأتي هذه الفاجعة بعد أقل من 3 أشهر عن حادثة مماثلة قضى فيها مناصر ترجي مستغانم ، علي شالي بعد سقوطه من مدرجات ملعب بن سعيد بمستغانم بمناسبة مباراة فريقه أمام جمعية وهران و4 أشهر فقط عن وفاة مناصر مولودية الجزائر ياسين صغيري الذي فارق الحياة نتيجة إصابته بحجر طائش في الرأس بعد حضوره مباراة فريقه أمام نجم مقرة بملعب الأخوة بوشليق.

وفي سياق متصل ستجتمع اللجنة الأمنية لولاية الجزائر غدا الثلاثاء من أجل بحث قرار مناسب بخصوص برمجة مباراة مولودية الجزائر ونادي بارادو في إطار الجولة الثانية من بطولة المحترف الأول والمقررة الجمعة المقبل.

ورجح أكثر من مصدر امكانية نقل المباراة خارج ملعب علي عمار نحو ملعب آخر (مصطفى تشاكر) دون حضور الجمهور تماشيا مع الظروف التي أفرزتها أحداث مباراة المنستير.