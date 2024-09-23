اعترافات موسى دارمانان

قال وزير الداخلية الفرنسي السابق، اليوم الإثنين، جرار دارمانان، إنه لو كان اسمه موسى لما انتخب رئيس بلدية ولا برلماني وبدون شك "لم أكن لأبلغ منصب وزير"، في تصريح استذكر به أصوله الجزائرية، بحكم أن جده جزائري. وجاءت تصريحات وزير الداخلية المنتهية مهامه، خلال مراسم تسليم المهام، بعد تشكيل حكومة جديدة.

وفي معرض التصريحات أشار إلى اسمه المركب الأوسط “موسى”، الذي أطلق عليه تكريمًا لجده، وهو جندي جزائري خدم في الجيش الفرنسي.

وأعرب دارمانان عن التحديات التي واجهها بسبب أصوله، وشكر الرئيس إيمانويل ماكرون على الثقة التي منحها له خلال فترة ولايته.

كما أكد أنه "لو كان يحمل اسمًا مختلفًا عن جيرار، لكانت مسيرته السياسية مختلفة تمامًا".

ويفهم من تصريحات الوزير المنتهية مهامه، بأنها انتقاد ضمني لسياسات الهجرة لبلاده، وتأكيد واعتراف غير مباشر بوجود تمييز عنصري في السياسة وغيرها بفرنسا.