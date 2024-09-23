وزارة الاتصال توجه اعذارا لموقع "دزاير توب"

وجهت وزارة الاتصال، اليوم، اعذارا للصحيفة الإلكترونية "دزاير توب"، بناء على الشكوى المقدمة من طرف المؤسسة العمومية "مدار" بخصوص المحتوى الإعلامي الذي نشرته الصحيفة بتاريخ 12 سبتمبر 2024.

وجاء في البيان "قامت وزارة الاتصال أمس الأحد، باستدعاء مدير نشر الصحيفة (م.غ)، وذكرته بضرورة الالتزام بأحكام المواد المنظمة للعمل الصحفي، لاسيما "المادتين 3 و 35 من القانون العضوي رقم 23-14 المتعلق بالإعلام والتقيد التام بقواعد آداب وأخلاقيات مهنة الصحافة".

كما وجهت وزارة الاتصال لوسيلة الإعلام المعنية "اعذارا بغرض الامتثال لأحكام القانون طبقا لأحكام المادة 68 من القانون رقم 23-19 المذكور أعلاه، وإلزامها بالسحب الفوري للمحتويات المخالفة المنشورة على الموقع الإلكتروني للصحيفة ومواقع التواصل الاجتماعي، مع ضمان حق الرد في إطار احترام الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن، تضيف الوزارة."