الاحتلال الصهيوني يكثف مجازره في جنوب لبنان

أعلن وزير الصحة اللبناني فراس أبيض، الإثنين، استشهاد 274 شخصا وإصابة أكثر من ألف آخرين ونزوح آلاف العائلات من المناطق المستهدفة بالغارات الصهيونية العنيفة منذ صباح الإثنين، في أعلى حصيلة تسجل في يوم واحد منذ بدء التصعيد بين تل أبيب وحزب الله قبل نحو عام.

وقال الوزير في مؤتمر صحافي إن الحصيلة الأخيرة هي "274 شهيدا بينهم 21 طفلا و39 امرأة" علما أن "هناك بعض الشهداء لم يتم التعرف إليهم" إضافة إلى "1024 جريحا شاركت 27 مستشفى في استقبالهم". وأضاف "نتج عن الاعتداءات نزوح الآلاف من العائلات من مناطق الاستهداف".

وقال مسؤول لبناني طلب عدم الكشف عن هويته إن اليوم الإثنين هو الأكثر دموية في لبنان منذ نهاية الحرب الأهلية التي استمرت 15 عاما.

ويشهد الأوتوستراد الساحلي ومثلث خلدة زحمة سير خانقة في الاتجاهين وصولا إلى بيروت. وأصدر وزير التربية عباس الحلبي قراراً بإقفال المدارس والثانويات والمعاهد والمدراس المهنية والتقنية الرسمية والخاصة اليوم الإثنين وغداً الثلاثاء في كل من محافظات الجنوب والنبطية والبقاع والهرمل وبعلبك والضاحية الجنوبية نظراً للأوضاع الأمنية والعسكرية مما يشكل خطراً على انتقال التلاميذ إلى المدارس.