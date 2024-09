Arrestation du principal accusé dans l'affaire « La Promesse sincère, partie II »

La semaine dernière, les autorités ont arrêté un investisseur privé dans le secteur des projets immobiliers, connu pour son implication dans l'affaire surnommée « La Promesse sincère, partie II » à Blida. Son arrestation fait suite à la délivrance d'environ cinq mandats d'arrêt à son encontre, en réponse à des plaintes déposées par environ 50 victimes, parmi lesquelles des particuliers, des émigrés, ainsi que des institutions bancaires et d'investissement étrangères. Il est poursuivi pour escroquerie et faillite frauduleuse, avec des dommages estimés à plus de 1000 milliards de centimes.

Selon les informations disponibles, l'arrestation a eu lieu dans une wilaya du centre du pays. L'investisseur a été présenté devant le tribunal au début de cette semaine, qui a ordonné sa mise en détention provisoire en attendant son procès pour fraude et escroquerie. Des investisseurs privés et étrangers, des particuliers, des avocats, des employés administratifs et des banques font partie du lot de ses victimes.

Ces dernières avaient déposé des plaintes pour récupérer leurs fonds perdus dans des transactions concernant l'achat d'appartements et de locaux commerciaux dans plusieurs projets immobiliers, principalement dans la wilaya de Blida et dans d'autres régions.

Les enquêteurs ont découvert que l'accusé avait vendu certains biens immobiliers à plusieurs acheteurs différents, avec des retards de livraison considérables, ou même des ventes multiples pour le même appartement, atteignant jusqu’à trois acheteurs pour un seul bien.

En outre, il avait contracté des accords d’achat de matériaux de construction, comme le ciment et le fer, auprès d'entreprises étrangères, tout en obtenant des prêts bancaires qu’il n’a pas remboursés après l'achèvement de certains projets.

L'affaire rappelle fortement celle de « La Promesse sincère » qui avait éclaté à Bouira en 2014, où un autre promoteur immobilier avait attiré des clients avec des prix exceptionnellement bas, promettant des appartements à des tarifs bien en dessous du marché, ce qui avait également conduit à une vaste escroquerie.

Les victimes de cette nouvelle affaire expriment leur inquiétude quant à la possibilité de récupérer leurs fonds, surtout ceux qui ne disposent pas de contrats formels garantissant leurs droits financiers.