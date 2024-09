Le ministère de la Communication adresse une mise en demeure au site "Dzair Tube"

Le ministère de la Communication a adressé une mise en demeure au journal électronique "Dzair Tube" et convoqué son directeur de publication pour avoir diffusé un contenu médiatique contraire à la déontologie du journalisme, a indiqué, lundi, un communiqué du ministère.

"Suite à une plainte déposée par l'entreprise publique "Madar" concernant le contenu médiatique publié par le journal électronique "Dzair Tube", le 12 septembre 2024, et en application des dispositions de l'article 08 de la loi 23-19 relative à la presse écrite et à la presse électronique, le ministère de la Communication a convoqué, dimanche 22 septembre 2024, le directeur de publication, M. Maamar Gani, en lui rappelant l'obligation de respecter les dispositions des articles régissant le travail journalistique, notamment les articles 3 et 35 de la loi organique 23-14 relative à l'information ainsi que l'observation stricte de la déontologie du journalisme", a précisé le communiqué.

"Dans le cadre du respect des dispositions régissant l'activité médiatique, le ministère de la Communication a adressé à l'organe de presse concerné une mise en demeure de se conformer aux dispositions de la loi conformément à l'article 68 de la loi 23-19 précitée, en lui faisant obligation de retirer immédiatement les contenus publiés sur le site électronique du journal et les réseaux sociaux, tout en garantissant le droit de réponse dans le cadre du respect des procédures légales en vigueur", ajoute le communiqué du ministère.