الأمن الوطني يوجه نداء للجمهور

دعت مصالح أمن ولاية البليدة، ممثلة في المصلحة الولائية للشرطة القضائية، إلى علم المواطنين بخصوص الشخص الظاهر في الصورة المدعو "ط ف" مشتبه فيه في عدة قضايا متعلقة بخيانة الأمانة والنصب الموجه للجمهور (محل عدة أوامر بالقبض)، وفق بيان صدر من مصالح الأمن بالبليدة، اليوم الاثنين.

في هذا الصدد، توجه مصالح أمن ولاية البليدة، نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية السالف الذكر التوجه إلى مقر أمن ولاية البليدة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية أوأي مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.

وجاء النداء طبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية وعملا بالإذن النيابي الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة.