لبنان: عدوان صهيوني جديد على الضاحية الجنوبية

نفّذ الطيران الصهيوني عدوانا جديدا على الضاحية الجنوبية لبيروت، مساء اليوم الإثنين، زاعما استهدافه قائد الجبهة الجنوبية في حزب الله علي كركي.

وأطلقت طائرات حربية صهيونية ستة صواريخ على مبنى في حي ماضي في الضاحية الجنوبية، حسب "هآرتس" العبرية، تم استهداف قائد الجبهة الجنوبية علي كركي، الذي يعادل برتبته كلاً من القائد العسكري فؤاد شكر وقائد "قوة الرضوان" إبراهيم عقيل والذي استلم مهمات الجبهة الجنوبية بعد اغتيال القيادي وسام الطويل.

ويأتي هذا العدوان الهمجي بعد 4 أيام فقط على العدوان الذي أودت بحياة القيادي إبراهيم عقيل وعدد من قوة النخبة.

وكانت غارات صهيونية مكثفة قد استهدفت اليوم الإثنين مناطق عدة في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان، ولا تزال العدوان مستمر.