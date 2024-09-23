عميد جامع الجزائر يتفقّد "دار القرآن" تحضيرا لانطلاق الموسم الجامعي غدا

أجرى عميد جامع الجزائر، الشّيخ محمّد المأمون القاسمي الحسنيّ، اليوم الإثنين، زيارة تفقّديّة، إلى المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلاميّة "دار القرآن"؛ وقف خلالها على التّحضيرات الجارية لافتتاح الموسم الجامعي الجديد غدا الثّلاثاء.

وقدّم مدير المدرسة، البروفسور عبد القادر بن عزوز، شروحات وافية لمُجمل التحضيرات، سواء البيداغوجية منها، أو اللوجيستية؛ كما استعرض الظروف الحسنة لاستقبال الطلبة وإقامتهم.

وثمن العميد التدابير المتخذة من أجل إنجاح هذا الموسم الجامعي؛ وقدم توجيهات واضحة تتعلق بتحسين مستوى التحصيل العلمي؛ مع توفير أفضل الظروف الممكنة للطلبة في تمدرسهم، وإعاشتهم، وإقامتهم.

وطاف عميد جامع الجزائر، بمختلف الأقسام البيداغوجية، وكذا بعض غرف الطلبة؛ وأسدى تعليماته للمعنيين من أجل الحرص على أن تكون "دار القرآن"، منارة لتخريج نخبة من العلماء المقتدرين، والمتشبعين بقيم المرجعية الوطنية الجامعة.

يذكر أن المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية "دار القرآن"، تعتبر إحدى الهيئات المُدمجة بجامع الجزائر؛ وتُعنى بتكوين دكتور متميز، يجمع بين علوم الدين والعلوم الكونية.

تجدر الإشارة إلى أن التكوين بالمدرسة قد انطلق مباشرة بعد الافتتاح الرسمي للجامع، من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.