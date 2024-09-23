من هو رئيس لجنة تحكيم الأفلام الطويلة بمهرجان وهران؟

كشفت محافظة مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي عن اسم رئيس لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة و هو صاحب سعفة "كان" في فيلم " الآهالي- انديجان" لرشيد بوشارب و حاصل "السيزار" و"أسد آفاق" فينيسيا، هو النجم الفرانكو-تونسي سامي بوعجيلة 58 سنة.

يمتلك سامي بوعجيلة مسارا فنيا ثريا انطلق سنة 1991 بالعشرات من الأعمال السينمائية منها فيلم " السعداء" للجزائرية سمية جاما وأعمال مع مخرجين من أصول مغاربية مثل بورلام قرجو و رشدي زام الذي تقاسم معه الأدوار في فيلم " انديجان" لرشيد بوشارب الذي يشارك في مهرجان وهران لتنشيط ورشة حول الإخراج السينمائي. شارك في عمل سينمائي " حظ سعيد الجزائر " للمخرج فريد بن تومي. كما يمتلك العديد من الأعمال الدرامية في التلفزيون.