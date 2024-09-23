هذا جديد القانون الأساسي لعمال التربية

ترأس وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، الإثنين ندوة وطنية من مقر الوزارة بالمرادية، عبر تقنية التحاضر المرئي. وحسب بيان للوزارة، "تضمن جدول أعمالها ضبط ترتيبات تنفيذ أوامر رئيس الجمهورية المسداة في مجلس الوزراء المنعقد يوم أمس الأحد 22 سبتمبر 2024 الخاصة بقطاع التربية". وأضاف المصدر، أنه "بخصوص إصدار القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، أكّد الوزير الالتزام باحترام الموعد الذي أقره الرئيس في مجلس الوزراء المنعقد يوم أمس". كما قام الوزير، حسب البيان، "بتنصيب ثلاث لجان ستباشر أعمالها ابتداء من يوم غد الثلاثاء 24 سبتمبر 2024، حيث ستتكفل اللجنة الأولى بضبط آليات تجسيد قرار اعتماد وتعميم الألواح الإلكترونية في المدارس الابتدائية بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة عند انتهاء الموسم الدراسي الحالي، فيما ستتكفل اللجنة الثانية بوضع تدابير إضافية لتمكين أكبر عدد ممكن من التلاميذ الذين لم يتمكّنوا من مواصلة مسارهم الدراسي من فرصة أخرى لإعادة السنة قدر الإمكان، أما اللجنة الثالثة فكُلِّفت بإعداد مشروع حول تنظيم البطولة الوطنية المدرسية للرياضات الجماعية التي ستنطلق ابتداء من جانفي 2025". وبخصوص إعادة تنظيم الرياضة المدرسية ومقررات التربية البدنية، بهدف اكتشاف النخب الرياضية ورعايتها، "أمر الوزير رئيس المجلس الوطني للبرامج بإتمام المقررات التعليمية الخاصة بالمراحل المتبقية."