اجتماع وزاري مشترك هام

سيعقد غدا اجتماع وزاري مشترك بمقر الحكومة يترأسه الوزير الأول نذير العرباوي وعدد من المسؤولين فرضته الأحداث المؤلمة التي شهدها ملعب علي "لابوانت".

الاجتماع سيحضره أيضا، وزير الداخلية إبراهيم مراد ووزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد ورئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك رشيد حشيشي إضافة إلى ممثلي مختلف الأسلاك الأمنية.

الهدف من هذا اللقاء، هو اتحاد التدابير اللازمة لتفادي تكرار الأحداث الخطيرة التي شهدها ملعب علي عمار بمناسبة مباراة مولودية الجزائر واتحاد المنستير ووضع استراتيجية فعالة لتسيير أمثل للملاعب الجديدة.