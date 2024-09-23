آخر الأخبار
إشتراك دخول
رياضة

اجتماع وزاري مشترك هام

23 سبتمبر 2024 ()
+ -

سيعقد غدا اجتماع وزاري مشترك بمقر الحكومة يترأسه الوزير الأول نذير العرباوي وعدد من المسؤولين فرضته الأحداث المؤلمة التي شهدها ملعب علي "لابوانت".

 الاجتماع سيحضره أيضا، وزير الداخلية إبراهيم مراد ووزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد ورئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك رشيد حشيشي إضافة إلى ممثلي مختلف الأسلاك الأمنية.

 الهدف من هذا اللقاء، هو اتحاد التدابير اللازمة لتفادي تكرار الأحداث الخطيرة التي شهدها ملعب علي عمار بمناسبة مباراة مولودية الجزائر واتحاد المنستير ووضع استراتيجية فعالة لتسيير أمثل للملاعب الجديدة.

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    أيام صعبة تنتظر المهاجرين في فرنسا

    7159 قراءة
  • 3

    اعترافات موسى دارمانان

    5730 قراءة
  • 4

    فقيد المولودية يوارى الثرى

    3035 قراءة
  • 5

    المغرب يفتح جامعاته أمام الطلبة الصهاينة

    2821 قراءة