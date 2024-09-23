الشلف: ترتدي جلبابا تخفي تحته السموم للتضليل

شلت فرقة البحث والتدخل، بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بأمن ولاية الشلف، نشاط شبكة إجرامية مختصة في ترويج المواد المخدرة، بحيث أنهم كانوا يرتدون جلابيب للتضليل عن نشاطهم الإجرامي.

الشبكة تتكون من 4 أشخاص، من بينهم فتاتان في عقدهما الثاني، والثالث، مع حجز كمية من الكيف المعالج، و120 كبسولة بريقابالين، إلى جانب مبلغ مالي، من عائدات نشاطهم الإجرامي المقدر بأكثر من 38 مليون سنتيم.

وقد تمت عملية حجز كمية المواد المخدرة، والإطاحة بمروجيها، على إثر استغلال معلومات تتعلق بنشاطهم المشبوه، ومحاولتهم جلب الكمية لغرض ترويجها بمدينة الكريمية، والمناطق المجاورة. حيث تم توقيفهم، وهم على متن مركبة، وفق خطة أمنية محكمة، على مستوى إحدى محطات الخدمات، بمدينة وادي الفضة.

وحسب بيان الشرطة، فإن الكمية ضبطت بحوزة الفتاة التي كانت تخفيها تحت لباس الجلباب الذي كانت تستعمله لإبعاد الشبهة، وتمرير السموم، بطريقة تضليلية.

وبتعميق التحقيق، والتحريات في القضية، تمكن عناصر الفرقة من الإطاحة بعضو آخر، من الشبكة بعد كشف صلته بنشاطهم. وبعد إتمام إجراءات التحقيق في القضية، أنجز ملف جزائي ضد المشتبه بهم، أحيلوا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة العطاف، التي خصتهم بأمر إيداع عن تهمة حيازة، ونقل، وتخزين، والمتاجرة في المخدرات، والمؤثرات العق

لية.